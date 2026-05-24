Osaka le cene diventano un caso | accuse di razzismo al Roland Garros

Il 24 maggio a Parigi, Naomi Osaka ha organizzato una festa con partecipanti esclusivamente di colore, attirando critiche per presunti atteggiamenti discriminatori. La tennista giapponese, appena arrivata al torneo di Roland Garros 2026, è stata accusata di aver promosso un evento con un focus etnico specifico. La questione ha generato dibattito tra gli spettatori e sui social media, senza che siano state formulate accuse ufficiali o avviate indagini.

(Adnkronos) – Caso razzismo al Roland Garros 2026? Oggi, domenica 24 maggio, la tennista giapponese Naomi Osaka è finita nel mirino della critica dopo aver organizzato, appena arrivata a Parigi, una festa includendo soltanto giocatori neri. Una decisione che le attirato qualche commento 'di troppo' sui social, dove molti utenti, soprattuto su X, l'hanno criticata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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