La tennista Naomi Osaka ha scelto un abbigliamento insolito per entrare in campo durante il torneo. L’account ufficiale del Roland Garros ha pubblicato un video con la sua apparizione, accompagnato dalla musica della colonna sonora di un film noto. La scelta dell’outfit e la pubblicazione sui social hanno attirato l’attenzione del pubblico. Non sono stati forniti dettagli sul significato o le motivazioni dietro la scelta del look.

L’account ufficiale del Roland Garros, il più importante torneo di tennis al mondo su terra rossa, le ha dedicato un reel con la colonna sonora di Il diavolo veste Prada. Questo perché nessuna come Naomi Osaka sa cosa voglia dire stile e ieri, nel primo turno degli Open di Francia, si è presentata in campo con un abito da sera che brillava come la Torre Eiffel di notte. La campionessa quattro volte vincitrice di tornei del Grande Slam è apparsa sul Court Suzanne Lenglen indossando un corsetto nero e una gonna plissettata e sotto questo ensemble scuro, Osaka nascondeva un abito da tennis dorato tempestato di paillettes, con le luci che riflettevano intensamente il sole di Parigi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Naomi Osaka entra in campo con un outfit fuori dal comune: la verità potrebbe stupirti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OSAKA entra in campo con un outfit ICONICO

Notizie e thread social correlati

Naomi Osaka trionfa a Madrid: il dritto fulminante che riaccende la terraNaomi Osaka ha vinto il suo match a Madrid contro Camila Osorio, con il punteggio di 6-2, 7-5, sulla terra battuta.

L’ambulanza entra in campo, poi la scena surreale: giocatori costretti a spingerla fuori. VIDEODurante una partita di calcio sotto una pioggia intensa, un’ambulanza è entrata in campo, ma i giocatori hanno dovuto spingerla fuori.

Temi più discussi: Glamour in campo, Naomi Osaka non si smentisce: mantello nero e gonnellino d'oro; Osaka stupisce ancora: che look a Parigi! FOTO; Razzismo a Roland Garros 2026? Osaka nel mirino, cos'è successo e la difesa di Naomi; Naomi Osaka torna a stupire con il suo look: scende in campo con un abito da sera nero!.

Laura Siegemund non ha apprezzato il clamore mediatico intorno all'outfit di Naomi Osaka #Tennis #RolandGarros #Siegemunfd #Osaka x.com

Naomi Osaka entra in campo a Roland Garros con il suo nuovo completo personalizzato Nike. reddit

Roland Garros, la moda di Naomi Osaka: l'abito oro svela quanto il tennis sia ancora arretratoNonostante la vittoria nel match d’esordio al Roland Garros, a rubare la scena è stato l’abito dorato con paillettes di Naomi Osaka, che divide il pubblico. Perché il tennis fatica ancora ad accettare ... msn.com

Naomi Osaka al Roland Garros 2026 lancia la Court-Couture: l'abito da gioco dorato con paillettes nato dalle ceneri dei suoi vecchi completiInsieme a Nike e al designer Kevin Germanier, Naomi Osaka sfila al Roland Garros 2026 con un look trasformabile e upcycled che fonde sport e haute couture ... vogue.it