Durante una partita di calcio sotto una pioggia intensa, un’ambulanza è entrata in campo, ma i giocatori hanno dovuto spingerla fuori. La scena si è svolta in condizioni di campo molto scivolose e difficili, creando un momento insolito e sorprendente. Le immagini mostrano un episodio che ha attirato l’attenzione di spettatori e tifosi presenti, lasciando tutti senza parole.

Una partita di calcio trasformata in una scena quasi irreale, tra pioggia battente, campo al limite della praticabilità e un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Quanto accaduto in Romania, nel campionato di seconda divisione, ha rapidamente fatto il giro del web, mostrando una situazione difficilmente immaginabile in un contesto professionistico. Durante la sfida tra Voluntari e Bihor Oradea, valida per i playoff della Liga II, il maltempo ha avuto un impatto decisivo sullo svolgimento del match. Il terreno di gioco, appesantito dall’acqua e reso fangoso in più punti, ha messo in seria difficoltà sia i calciatori sia l’organizzazione complessiva della gara.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ambulanza entra in campo, poi la scena surreale: giocatori costretti a spingerla fuori. VIDEO

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