Nacho e Trixie i pappagalli che stanno salvando la loro specie dall'estinzione | solo quest'anno hanno allevato 33 figli
Nacho e Trixie, due pappagalli neozelandesi, hanno allevato 33 piccoli in un anno. Solo quest’anno, hanno contribuito a salvare la loro specie dall’estinzione. Questi due esemplari sono tra i pochi del loro tipo che riescono a riprodursi con questa frequenza. La loro attività di allevamento è stata documentata e monitorata da specialisti nel settore. La coppia ha portato avanti con successo numerose covate, garantendo la sopravvivenza di molti giovani pappagalli.
Nacho e Trixie, due rarissimi pappagalli neozelandesi, hanno allevato 33 piccoli in un solo anno aiutando la propria specie a evitare l'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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