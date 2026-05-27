Nacho e Trixie i pappagalli che stanno salvando la loro specie dall'estinzione | solo quest'anno hanno allevato 33 figli

Notizia in breve

Nacho e Trixie, due pappagalli neozelandesi, hanno allevato 33 piccoli in un anno. Solo quest’anno, hanno contribuito a salvare la loro specie dall’estinzione. Questi due esemplari sono tra i pochi del loro tipo che riescono a riprodursi con questa frequenza. La loro attività di allevamento è stata documentata e monitorata da specialisti nel settore. La coppia ha portato avanti con successo numerose covate, garantendo la sopravvivenza di molti giovani pappagalli.