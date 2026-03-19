Time ha selezionato i posti più belli del mondo per il 2026 | quest'anno l'Italia è fuori dall'elenco

Time ha pubblicato la sua lista dei luoghi più belli del mondo per il 2026, scegliendo diverse destinazioni in tutto il mondo. Quest’anno l’Italia non è presente nell’elenco, mentre l’anno scorso erano state inserite tre mete italiane. La selezione comprende località di vari continenti, ma nessuna si trova nel nostro paese. La lista evidenzia le mete ritenute più affascinanti a livello globale per i prossimi anni.