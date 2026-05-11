Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto | con loro in casa c'erano solo gli altri due figli

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 33 anni ha perso la vita insieme alla sua neonata durante il parto in casa, in un quartiere di Carrick-on-Suir, in Irlanda. Nella stessa abitazione si trovavano anche gli altri due figli della coppia, che non sono stati coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte e sul motivo per cui il parto si sia concluso in modo tragico.

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Tragedia a Carrick-on-Suir, in Irlanda. Monika Kubasiewicz è morta insieme alla sua neonata durante un parto in casa. È stato il compagno a trovare i corpi dopo essere rincasato. In casa al momento del dramm c'era gli altri due figli piccoli, di 4 e 3 anni. Indagini in corso, disposta l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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