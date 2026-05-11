Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto | con loro in casa c'erano solo gli altri due figli

Una donna di 33 anni ha perso la vita insieme alla sua neonata durante il parto in casa, in un quartiere di Carrick-on-Suir, in Irlanda. Nella stessa abitazione si trovavano anche gli altri due figli della coppia, che non sono stati coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte e sul motivo per cui il parto si sia concluso in modo tragico.

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