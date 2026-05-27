Mythos | l’IA di Anthropic trova 23.000 bug e attacca i sistemi in autonomia

Notizia in breve

Anthropic sta per rendere disponibile al pubblico Mythos, un’intelligenza artificiale in grado di identificare circa 23.000 bug e di attaccare i sistemi in modo autonomo. La piattaforma è progettata per analizzare e testare software, individuando vulnerabilità senza intervento umano diretto. Il rilascio mira a migliorare i processi di sicurezza informatica, consentendo di individuare criticità in modo più rapido e preciso rispetto ai metodi tradizionali. Non sono ancora stati annunciati dettagli sulla data di lancio o sulle modalità di accesso.