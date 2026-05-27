Mythos | l’IA di Anthropic trova 23.000 bug e attacca i sistemi in autonomia

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anthropic sta per rendere disponibile al pubblico Mythos, un’intelligenza artificiale in grado di identificare circa 23.000 bug e di attaccare i sistemi in modo autonomo. La piattaforma è progettata per analizzare e testare software, individuando vulnerabilità senza intervento umano diretto. Il rilascio mira a migliorare i processi di sicurezza informatica, consentendo di individuare criticità in modo più rapido e preciso rispetto ai metodi tradizionali. Non sono ancora stati annunciati dettagli sulla data di lancio o sulle modalità di accesso.

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Anthropic prepara il rilascio pubblico di Mythos, l’intelligenza artificiale capace di individuare 23.000 bug informatici, dopo aver testato la tecnologia con partner come Apple e Microsoft attraverso il programma Project Glasswing. Il nuovo modello sviluppato da Anthropic rappresenta un salto evolutivo rispetto alle precedenti versioni, come Claude Opus 4.7. Mentre i sistemi passati si limitavano all’analisi del codice o al supporto alla programmazione, Mythos è progettato per operare in modo autonomo. Il software non si limita a suggerire correzioni, ma ha imparato a pianificare ed eseguire attacchi informatici completi con una competenza paragonabile a quella di un professionista del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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