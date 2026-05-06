Un rapporto recente rivela che un'azienda di sicurezza ha individuato migliaia di vulnerabilità all’interno di un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da una nota società del settore. La scoperta evidenzia la necessità di implementare misure di difesa efficaci entro un anno per proteggere le infrastrutture critiche e i dati sensibili delle banche. Si tratta di un allarme che coinvolge anche altri settori, a rischio di attacchi ransomware nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come faranno le banche a proteggere i dati dai nuovi bug?. Quali infrastrutture critiche rischiano attacchi ransomware nei prossimi dodici mesi?. Perché il divario tecnologico con la Cina è fondamentale per la sicurezza?. Come cambierà la regolamentazione digitale dopo le scoperte di Mythos?.? In Breve Mythos rileva 300 vulnerabilità in Firefox contro le 20 dei modelli precedenti.. Jamie Dimon di JPMorgan Chase vede l'IA come una fase di transizione.. Anthropic lancia dieci nuovi agenti AI per operazioni di back-office bancario.. Modelli cinesi mostrano un ritardo tecnologico tra i sei e i dodici mesi.. Dario Amodei, il vertice di Anthropic, ha lanciato un allarme globale durante un evento aziendale, segnalando che il nuovo modello Mythos ha scovato decine di migliaia di falle software.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anthropic: Mythos scova migliaia di bug, serve difesa in 12 mesi

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