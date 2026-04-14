Il rilascio di Mythos l'IA che trova tutti i bug nei nostri software | inizia il Bugmageddon

Recentemente è stato reso disponibile Mythos, un'intelligenza artificiale creata da Anthropic. Questo sistema è progettato per individuare con precisione elevata errori e vulnerabilità all’interno di codici software. Il rilascio di Mythos ha aperto una nuova fase nella ricerca di bug e vulnerabilità digitali, dando il via a un evento chiamato Bugmageddon, che coinvolge sviluppatori e aziende tecnologiche.

Mythos è l'intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic. È stata rilasciata negli ultimi giorni ed è in grado di trovare bug nei codici di software con una precisione molto alta. Secondo diversi analisti dopo questo annuncio siamo vicini al Bugmageddon, il momento in cui tutti i bug nascosti nei software che usaimo ogni giorno vengono svelati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Anthropic blocca il rilascio di Claude Mythos Preview, troppo pericoloso a livello cyber; Troppo potente per un rilascio pubblico: Anthropic limita Mythos a 40 aziende; Anthropic rilascia Mythos, la super AI che mette in crisi la cyber sicurezza di imprese e nazioni; Ahi, ahi IA | La santa alleanza contro Mythos, l’intelligenza artificiale più pericolosa che mai.

Il rilascio di Mythos, l’IA che trova tutti i bug nei nostri software: inizia il BugmageddonMythos è l’intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic. È stata rilasciata negli ultimi giorni ed è in grado di trovare bug nei codici di software con una precisione molto alta. Secondo diversi a ... fanpage.it

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Buongiorno a tutti, qualcuno di voi per caso ha letto "Mythos" di Stephen Fry Se si, lo consigliate - facebook.com facebook

Mythos è stato giudicato troppo pericoloso e troppo abile per essere distribuito senza filtri... l'informatica è pirandelliana. Un articolo brillante e scorrevole - su un tema arduo che tutti dobbiamo affrontare - di @davidvagni x.com