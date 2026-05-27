Myrta Merlino è tornata a condurre su La7 dopo un’esperienza fallimentare su Mediaset. La sua presenza nel palinsesto di La7 suggerisce un ritorno alla rete che l’ha vista protagonista in passato. La sua carriera televisiva ha attraversato diversi programmi e canali, con cambi frequenti tra reti e format. La decisione di riprendere il ruolo su La7 rappresenta un passo successivo nel suo percorso professionale.

La televisione, si sa, somiglia spesso a un grande valzer: ci si allontana, si provano nuovi passi su palcoscenici differenti, ma poi la nostalgia di casa e della propria comfort zone torna a farsi sentire. È esattamente quello che sembra stia accadendo a Myrta Merlino, il cui futuro sul piccolo schermo è diventato uno dei g ialli più appassionanti di questa stagione televisiva. Dopo il tanto chiacchierato passaggio a Mediaset, per la giornalista si fa sempre più insistente il sogno di un clamoroso ritorno alle origini, a quella La7 che per anni è stata la sua vera culla professionale. Myrta Merlino, un biennio amaro a Cologno Monzese. Facciamo un piccolo passo indietro per capire lo scenario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Myrta Merlino a La7, l’indizio che la riporta indietro dopo il flop a Mediaset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Myrta Merlino torna a La7? Mediaset l’ha lasciata a piediDopo aver concluso il suo incarico a giugno con il programma di Mediaset, Myrta Merlino sta cercando di tornare a La7.

Ma che fine ha fatto Myrta Merlino? Mediaset le dà una batosta pesante: brutte notizie all’orizzonteNegli ultimi mesi, la presenza di una nota conduttrice televisiva è diminuita considerevolmente sui canali di una grande emittente.

Temi più discussi: Addio Mediaset, Myrta Merlino pensa al ritorno a La7: l'incontro con Cairo, il ruolo di Parenzo (e il grande ostacolo); Tutta la TV che ami dove vuoi: scarica l'app LA7; Fantastic Negrito - Please Computer; Ben Gvir, Cassese: Misure non contro le singole persone ma contro gli Stati, congelare le relazioni diplomatiche.

#MyrtaMerlino punta a un possibile ritorno su #La7, dopo la mancata assegnazione di un nuovo talk su #Rete4. Rapporti buoni con Urbano #Cairo, ma nessuna trattativa in corso. Intanto David #Parenzo resterà a #Lariachetira fino a fine luglio. Dagospia x.com

Myrta Merlino a La7, l’indizio che la riporta indietro dopo il flop a MediasetMyrta Merlino è rimasta senza programmi da condurre dopo la conclusione di Pomeriggio Cinque: il desiderio di passare a La7 si fa sempre più vivo ... dilei.it

Myrta Merlino pronta a tornare su La7: Ma le caselle più importanti sono occupateIl possibile ritorno di Myrta Merlino a La7 riaccende il mercato televisivo: tra indiscrezioni, rapporti mai interrotti e spazi già occupati dai colleghi. libero.it