Dopo aver concluso il suo incarico a giugno con il programma di Mediaset, Myrta Merlino sta cercando di tornare a La7. La presentatrice avrebbe rapporti positivi con il proprietario della rete, ma al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali. La sua uscita da Mediaset ha lasciato il suo nome tra i possibili ritorni televisivi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle sue future collaborazioni.

Da quando a giugno ha finito con Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino è rimasta a piedi, adesso starebbe tentando di tornare a La7, d'altronde i rapporti con Urbano Cairo sono buoni Myrta Merlinoaveva lasciato La7 per intraprendere la carriera a Mediaset,la conduttrice era stata scelta da Pier Silvio Berlusconi per prendere il posto di Barbara d’Urso, esiliata dalla sua rete e dal suo Pomeriggio 5. Dopo due anni di conduzione che non hanno soddisfatto né l’ad né i telespettatori, alla finenon le è stata rinnovata la trasmissioneche è passata nelle mani di Gianluigi Nuzzi, trasformandola inDentro la notizia. Ma non basta,a Myrta Merlino era... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Myrta Merlino torna a La7? Mediaset l’ha lasciata a piedi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ma che fine ha fatto Myrta Merlino? Mediaset le dà una batosta pesante: brutte notizie all’orizzonteNegli ultimi mesi, la presenza di una nota conduttrice televisiva è diminuita considerevolmente sui canali di una grande emittente.

Myrta Merlino, momento negativo nella tv: l’ultima scelta di MediasetMyrta Merlino continua a essere presente in Mediaset, ma la sua posizione all’interno dell’azienda appare incerta.

Temi più discussi: Presentato allo Spazio Corriere Change the world Academy, quattro puntate per dare voce ai giovani a cura di Myrta Merlino; Tennis & Friends torna a Napoli: tre giorni tra prevenzione, sport e partecipazione; Vecchioni racconta la malattia: Ho avuto paura di morire, poi un’infermiera mi ha detto una verità; Al via a Napoli Tennis & Friends Campania: visite e screening gratuiti al Villaggio Salute&Sport.

Islamici al voto in massa: segno di integrazione o pericolo? L’intervento di Myrta Merlino a #4disera x.com

Myrta Merlino pronta a tornare su La7: Ma le caselle più importanti sono occupateIl possibile ritorno di Myrta Merlino a La7 riaccende il mercato televisivo: tra indiscrezioni, rapporti mai interrotti e spazi già occupati dai colleghi. libero.it

Myrta Merlino resta a Mediaset dopo l’addio a Pomeriggio Cinque: cosa faràMyrta Merlino avrebbe firmato un nuovo contratto con Mediaset. Nonostante l’addio a Pomeriggio5, la conduttrice non lascerà l’azienda che le avrebbe riservato un posto al timone di un programma su ... fanpage.it