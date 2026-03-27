Ma che fine ha fatto Myrta Merlino? Mediaset le dà una batosta pesante | brutte notizie all’orizzonte

Negli ultimi mesi, la presenza di una nota conduttrice televisiva è diminuita considerevolmente sui canali di una grande emittente. La sua assenza ha suscitato domande tra il pubblico, mentre le fonti ufficiali non hanno ancora fornito dettagli sui motivi di questa scomparsa. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende del mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Negli ultimi mesi il volto di Myrta Merlino sembra essersi fatto sempre più raro nel panorama televisivo, alimentando dubbi e curiosità tra gli spettatori. Dopo una fase professionale complessa, la giornalista appare oggi in una posizione defilata, lontana dai ruoli di primo piano che aveva ricoperto in passato. Una situazione che fa discutere e che lascia intuire un momento tutt’altro che semplice nel suo percorso a Mediaset. La strana scomparsa di Myrta Merlino: che succede?. Dopo la chiusura della sua esperienza alla guida di Pomeriggio 5, il ruolo di Myrta Merlino si è progressivamente ridimensionato. Attualmente viene coinvolta solo come opinionista, senza un programma tutto suo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma che fine ha fatto Myrta Merlino? Mediaset le dà una batosta pesante: brutte notizie all’orizzonte Articoli correlati Myrta Merlino, Sparita Dalla Tv: Che Fine Ha Fatto?Scopri dove si trova oggi Myrta Merlino e cosa bolle in pentola per il suo ritorno sul piccolo schermo. Myrta Merlino, momento negativo nella tv: l’ultima scelta di MediasetMyrta Merlino resta un caso aperto all’interno di Mediaset, una presenza sospesa tra passato recente e un futuro che, almeno per ora, non sembra... Una raccolta di contenuti su Myrta Merlino Temi più discussi: Myrta Merlino, il 'limbo' continua: la scelta (strana) di Mediaset sul suo futuro; Addio a Gino Paoli: il racconto di Sapore di sale; Myrta Merlino esclusa di nuovo da Mediaset?/ La nuova batosta dopo Pomeriggio 5; Myrta Merlino, dopo Pomeriggio 5 il buio: nuova mazzata da Mediaset. Myrta Merlino esclusa di nuovo da Mediaset?/ La nuova batosta dopo Pomeriggio 5Myrta Merlino continuerà a far parte della Mediaset? Il futuro incerto della conduttrice nell'azienda dopo Pomeriggio 5 ... ilsussidiario.net Myrta Merlino, l’oblio non finisce più: la scelta (strana) di Mediaset sul suo futuroLa conduttrice ancora ai box dopo l’addio a Pomeriggio Cinque: il Biscione non prevede per lei un nuovo programma. Ecco cosa farà ... libero.it Myrta Merlino, momento nero: ecco perché non la vediamo più in tv. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook Femminicidio a Bergamo: si poteva intervenire prima Il pensiero di Myrta Merlino a #Mattino5 x.com