Casa Bologna tra le più care e richieste | affitti oltre i 1.000 euro

Negli ultimi dodici mesi, gli italiani hanno mostrato una forte preferenza per gli appartamenti, che risultano essere la tipologia di immobile più richiesta. A Bologna, in particolare, si registrano tra le quotazioni più alte in Italia, con affitti superiori ai 1.000 euro al mese. I dati diffusi da un’agenzia immobiliare indicano che questa città si distingue per una domanda elevata e prezzi tra i più elevati del paese.

È l’appartamento la tipologia di immobile più ricercata dagli italiani negli ultimi dodici mesi. Secondo i dati diffusi da Immobiliare.it, questa soluzione viene scelta da oltre il 66% di chi vuole acquistare casa e addirittura dal 91,5% di chi è in cerca di un affitto. Nonostante il predominio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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