Mutina firmissima ac splendidissima a spasso per il centro alla ricerca della Modena romana
Una donna sta passeggiando nel centro storico di Modena, seguendo un percorso che permette di scoprire le origini romane della città. L’itinerario si concentra sulla struttura urbanistica antica, le testimonianze storiche e le tracce lasciate dagli abitanti di epoche passate. Il percorso è stato ideato per chi desidera approfondire le radici storiche di Modena e conoscere le sue vicende attraverso un approccio diretto e immersivo.
Un itinerario pensato per chi vuole conoscere le radici della città, la sua antica urbanistica, le voci dei suoi antichi abitanti e le sue vicende storiche. Un percorso suggestivo sulle tracce della città antica e alla scoperta delle spoglie antiche rifunzionalizzate nei contesti edilizi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Un sabato alla scoperta della Modena romana, un tour tra Lapidario Estense e archeologiaSabato 18 aprile alle 15:00, la città organizza un tour dedicato alla storia romana di Modena, con visite al Lapidario Estense e altri siti...
A spasso nella memoria, a Modena torna la visita guidata tra le iscrizioni del centroA Modena, torna la visita guidata dedicata alle iscrizioni del centro storico, un percorso che permette di scoprire le pietre che segnano le vicende...
Mostre: 'Mutina splendidissima' a Modena(ANSA) - MODENA, 18 NOV - Una mostra dedicata a 'Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità' sarà ospitata al Foro Boario di Modena dal 25 novembre all'8 aprile, nell'ambito delle ... ansa.it
Modena: una mostra per celebrare l'eredità romana della Mutina splendidissimaA Modena si apre Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità, una mostra a 2.200 anni dalla fondazione della città di Modena. Per celebrare i 2.200 anni dalla fondazione di Modena, il 25 ... finestresullarte.info