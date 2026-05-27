Mutina firmissima ac splendidissima a spasso per il centro alla ricerca della Modena romana

Notizia in breve

Una donna sta passeggiando nel centro storico di Modena, seguendo un percorso che permette di scoprire le origini romane della città. L’itinerario si concentra sulla struttura urbanistica antica, le testimonianze storiche e le tracce lasciate dagli abitanti di epoche passate. Il percorso è stato ideato per chi desidera approfondire le radici storiche di Modena e conoscere le sue vicende attraverso un approccio diretto e immersivo.