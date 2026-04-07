Un sabato alla scoperta della Modena romana un tour tra Lapidario Estense e archeologia

Sabato 18 aprile alle 15:00, la città organizza un tour dedicato alla storia romana di Modena, con visite al Lapidario Estense e altri siti archeologici. L’itinerario permette di conoscere le strutture e il patrimonio dell’antica Mutina, offrendo un approfondimento sulla disposizione urbana e sull’archeologia dell’epoca. L’evento si svolge in modo itinerante, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra i principali punti di interesse storici e archeologici della zona.

Un salto all’indietro di duemila anni per riscoprire le radici romane del capoluogo geminiano. Sabato 18 aprile, con inizio alle ore 15:00, la città ospiterà un approfondimento storico itinerante dedicato a Mutina, esplorando non solo l’assetto urbanistico dell’epoca, ma anche la dimensione sociale e quotidiana dei suoi antichi abitanti. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Modena, si propone di illustrare il rapporto simbiotico tra la città fortificata e la campagna circostante, analizzando le infrastrutture viarie e le dinamiche della vita pubblica e privata. Il percorso, guidato dall'archeologa Francesca Guandalini, offrirà una riflessione su "come si viveva e come si moriva" in uno dei centri più rilevanti della Decima Regio, attraverso l’analisi dei monumenti e delle testimonianze epigrafiche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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