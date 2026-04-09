A spasso nella memoria a Modena torna la visita guidata tra le iscrizioni del centro

A Modena, torna la visita guidata dedicata alle iscrizioni del centro storico, un percorso che permette di scoprire le pietre che segnano le vicende passate della città. Le lapidi e le iscrizioni commemorative, alcune risalenti a diversi decenni o secoli fa, sono state analizzate nel corso di questa iniziativa, offrendo uno sguardo sulla storia locale attraverso i messaggi incisi nel tempo.

Hanno attraversato decenni, o più spesso secoli, perpetuando il loro messaggio: lapidi e iscrizioni commemorative sono custodi della memoria di una città e dei suoi abitanti.Alcune sono visibilissime, altre nascoste; in entrambi i casi raramente ci si sofferma a leggerle, perfino se ci si passa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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