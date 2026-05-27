Sindaco Simone Veturini, una grande vittoria al primo turno se la aspettava? «Mi aspettavo che il centrodestra avrebbe vinto, ma non in queste dimensioni, soprattutto mi ha stupito il risultato della mia lista. Sapevo però che i sondaggi che faceva girare il centrosinistra che ci davano perdenti senza chances di vittoria non erano aderenti alla realtà. Io sentivo altro girando per la città, parlando con le persone. Infatti, poi i risultati hanno dimostrato che quello che sentivo era vero». Lei quindi in campagna elettorale aveva capito che tutti i dibattiti e le polemiche cresciute intorno alla Biennale e alla Fenice non stavano influenzando... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Musulmani in lista? Un boomerang. Ho vinto perché son figlio di Venezia»

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