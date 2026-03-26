Un ex cacciatore piemontese ha rilasciato un’intervista video in cui ha raccontato di aver preso parte alla guerra in Bosnia come cecchino durante il conflitto nei Balcani. Nel suo racconto, ha affermato di aver agito motivato da un odio nei confronti dei musulmani. Il video è stato diffuso in occasione di un evento che ha coinvolto altri cecchini del weekend diretti nella regione balcanica.

Cecchini del weekend diretti in Bosnia, durante la guerra nei Balcani. Paolo (nome di fantasia), ex cacciatore piemontese, racconta la sua esperienza in una intervista video esclusiva a il Fatto Quotidiano. Nel cuore del conflitto (tra il ’94 e il ’95), secondo la sua ricostruzione, partì più volte per la ex Jugoslavia. Non per osservare, ma per sparare. Descrive il freddo estremo, i viaggi brevi, gli spostamenti, le armi, gli uomini incontrati. Descrive ciò che resta dopo lo sparo: gli amputati, le emorragie, gli incubi che – dice – tornano ancora la notte: “Non è come al poligono”. Paolo non è soltanto un testimone: è uno dei protagonisti di quella zona grigia fatta di volontari (questo secondo lui è il termine corretto), stranieri, ideologia, guerra e confini attraversati troppo facilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io, cecchino in Bosnia durante la guerra. L’ho fatto perché detesto i musulmani”: il racconto choc in esclusiva di un cacciatore piemontese. Il video

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