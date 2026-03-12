In un contesto in cui alcuni cardinali partecipano al Ramadan e alcune parrocchie accolgono musulmani per la rottura del digiuno e la preghiera, un parroco ha deciso di non aprire le porte a questi eventi. La sua scelta è stata motivata dalla volontà di mantenere una linea diversa rispetto a quanto avviene altrove, rivendicando apertamente la propria posizione.

In un momento storico in cui i cardinali partecipano al Ramadan e i parroci aprono i portoni delle parrocchie per la rottura del digiuno e la preghiera islamica, esiste ancora chi va controcorrente e rivendica la propria posizione. E non lo fa ideologicamente, ma testi sacri alla mano, seguendo l’insegnamento di Gesù Cristo che non sembra più essere la bussola che guida le scelte dei pastori della Chiesa Cattolica. Don Francesco Fragiacomo è oggi parroco in cinque parrocchie del Friuli, non distanti da Gorizia e da Stanzarano, dove il parroco rivendica la decisione di aver concesso una delle pertinenze parrocchiali ai musulmani. Anche a don Fragiacomo è stata avanzata la stessa richiesta ma lui ha declinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ramadan in parrocchia? Ecco perché ho detto no". Il parroco controcorrente che non apre ai musulmani

Articoli correlati

Portiere finge un infortunio e permette ai compagni musulmani di interrompere il digiuno del RamadanIn Ligue 1 il portiere del Nantes Anthony Lopes si è sdraiato a terra fingendo un problema muscolare, consentendo ai compagni musulmani di...

Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmani(Adnkronos) – Al via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima...

Altri aggiornamenti su Ramadan in parrocchia Ecco perché ho...

Argomenti discussi: Ramadan in parrocchia? Non è carità. Ho detto no perché ipocrita.

Iftar, al Giambellino il pasto notturno del Ramadan si fa in parrocchia: Così ci si conosceL’evento si è svolto negli spazi della parrocchia Santo Curato d’Ars: alcune donne marocchine hanno preparata la cena consumata da 200 fedeli di diverse ... milano.repubblica.it

Ramadan in canonica, è polemicaL’iftar, il pasto serale con cui i musulmani interrompono il ramadan, domenica 1 marzo, a Castelmassa, sarà celebrato nella sala parrocchiale della chiesa di Santo Stefano. Lo ha annunciato ... polesine24.it