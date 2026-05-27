Musica socialità e inclusione | torna l' estate in piazzetta da Mamm

Dopo l’apertura della rassegna avvenuta a maggio con il dj set di Soulja Check, artista legato alla cultura hip-hop old school e alle sonorità West Coast, prende forma l’estate in piazzetta da Mamm, la “ciclofocacceria” di Udine. Un calendario di appuntamenti che da giugno a settembre animerà gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Rambaldi Spring Summer 2025 Fashion Show Analysis | Milan Fashion Week

Notizie e thread social correlati

Tornano i dj set in piazzetta da MammDa giovedì 21 maggio riprendono i dj set in piazzetta al Mamm, con appuntamenti che si tengono ogni due settimane.

Cuncertass 2026, torna la festa della musica indipendente tra live, socialità e nuove energieA Piacenza si prepara la diciottesima edizione di Cuncertass, l’evento dedicato alla musica indipendente che si svolgerà questa primavera.

Temi più discussi: Festa della Musica 2026: aperta la manifestazione d’interesse; Concerto Anche tu musicista a Crocetta del Montello, musica e inclusione protagoniste; Guidonia, torna il Social Tour: tre giorni tra musica, sport e inclusione; Comunità, Scuola e Inclusione con Prove di Teatro 2026.

Taranto, Parco della Musica – #20maggio Abitare la Pace: dalla crisi alla comunità Immaginare una Taranto sostenibile, fondata su giustizia sociale, inclusione, resilienza e protagonismo delle comunità Presente anche la CISL Taranto Brindisi, imp x.com

Musica, socialità e inclusione: torna l'estate in piazzetta da MammDopo l’apertura della rassegna avvenuta a maggio con il dj set di Soulja Check, artista legato alla cultura hip-hop old school e alle sonorità West Coast, prende forma l’estate in piazzetta da Mamm, l ... udinetoday.it

Udine, da giugno a settembre l’estate in piazzetta da MAMM tra musica e inclusioneLa rassegna si svolge in Largo del Teatro 2 con dj set da giugno a settembre e il progetto di Hattiva Lab dal 13 luglio ... nordest24.it