Tornano i dj set in piazzetta da Mamm

Da giovedì 21 maggio riprendono i dj set in piazzetta al Mamm, con appuntamenti che si tengono ogni due settimane. Durante le serate vengono servite panzerotti, focacce, birre e vino freddo, mentre in sottofondo si ascoltano brani scelti per creare un’atmosfera conviviale. La manifestazione si svolge in modo regolare, offrendo un momento di svago e musica ai partecipanti.

L’estate sta tornando e con lei anche le serate in piazzetta al Mamm. Da giovedì 21 maggio tornano gli appuntamenti in piazzetta — un giovedì sì e uno no — tra panzerotti e focacce appena sfornate, birrette ghiacciate, vinello fresco e una super selezione musicale pensata per accompagnarci per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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