Cuncertass 2026 torna la festa della musica indipendente tra live socialità e nuove energie

A Piacenza si prepara la diciottesima edizione di Cuncertass, l’evento dedicato alla musica indipendente che si svolgerà questa primavera. La manifestazione prevede concerti dal vivo e momenti di socialità, attirando appassionati da diverse province. L’appuntamento, ormai consolidato, coinvolge artisti emergenti e offre uno spazio dedicato alle nuove energie nel panorama musicale indipendente. La festa si ripete ogni anno, consolidando il suo ruolo di riferimento nel settore.

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera piacentina: Cuncertass arriva alla sua 18ª edizione, confermandosi come un punto di riferimento consolidato per la scena musicale indipendente non solo locale, ma anche interprovinciale.L’edizione 2026 si terrà come da tradizione alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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