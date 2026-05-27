Museo della Città sabato 30 maggio attività didattica per famiglie

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, dalle 17 alle 18.30, si svolgerà l’attività didattica “Piccoli esploratori al Museo” nel Museo della Città, nell’ambito della rassegna Amico Museo. L’evento è rivolto alle famiglie e mira a far scoprire ai bambini la città di Livorno utilizzando mappe, fotografie, oggetti e racconti. La partecipazione è rivolta a bambini e genitori, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in un’esperienza di scoperta e apprendimento sulla storia locale.