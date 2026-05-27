Museo della Città sabato 30 maggio attività didattica per famiglie
Sabato 30 maggio, dalle 17 alle 18.30, si svolgerà l’attività didattica “Piccoli esploratori al Museo” nel Museo della Città, nell’ambito della rassegna Amico Museo. L’evento è rivolto alle famiglie e mira a far scoprire ai bambini la città di Livorno utilizzando mappe, fotografie, oggetti e racconti. La partecipazione è rivolta a bambini e genitori, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in un’esperienza di scoperta e apprendimento sulla storia locale.
Sabato 30 maggio, dalle 17 alle 18.30 per la rassegna Amico Museo, si terrà “Piccoli esploratori al Museo”, una divertente attività didattica in famiglia per avvicinare bambine e bambini alla scoperta della città di Livorno attraverso mappe, fotografie, oggetti e racconti. Un percorso di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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