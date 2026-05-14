Lovere il 16 maggio il Museo di scienze naturali compie 30 anni e inaugura l’aula didattica

Il 16 maggio il Museo di scienze naturali di Lovere festeggia il trentesimo anniversario dalla sua apertura. In questa occasione, sarà inaugurata anche una nuova aula didattica destinata alle attività educative rivolte a bambini e scolaresche. La giornata rappresenta un momento di ricorrenza per la comunità locale e per tutti coloro che si interessano alla conoscenza del territorio e delle sue peculiarità. La struttura ha svolto un ruolo di punto di riferimento per l’apprendimento e l’approfondimento scientifico nel corso degli anni.

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Il 16 maggio è una data importante per Lovere, per chi ama scoprire i segreti del territorio, per i bambini e le scuole. Alle 17 si festeggia infatti il trentennale del Museo civico di scienze naturali della cittadina sebina inaugurandone l’aula didattica. Offrendo quindi un’opzione in più agli alunni, agli studenti che già in questi anni hanno mostrato grande interesse e partecipazione alle iniziative di divulgazione sugli animali, gli alberi, i fiori, le pietre. insomma l’ambiente che li circonda. Nella nuova aula ci sono tavoloni “disegnati” a tema dall’artista loverese Renata Besola, microscopi, materiale didattico, un telo per proiettare immagini e filmati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Centro scienze naturali, petizione per riaprirlo. “Il parco e il museo patrimonio della città”Prato, 7 aprile 2026 – Una petizione sta girando fra i pratesi da qualche giorno: si chiede la riapertura del Centro di Scienze Naturali, tanto caro... Leggi anche: Didattica innovativa e respiro europeo: il Comprensivo 1 inaugura l’aula DaDa di inglese Argomenti più discussi: Vivilavalle, gli appuntamenti in Vallecamonica dall’11 al 17 maggio 2026; Passeggiare nella natura con gli esperti del museo; Eventi segnalati dai Comuni; Lombardia, 5 borghi bellissimi per rilassarsi camminando a maggio. Lovere, il 16 maggio il Museo di scienze naturali compie 30 anni e inaugura l’aula didatticaIl 16 maggio è una data importante per Lovere, per chi ama scoprire i segreti del territorio, per i bambini e le scuole. Alle 17 si festeggia infatti il trentennale del Museo civico di scienze natural ... bergamonews.it