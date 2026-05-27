Musei provinciali aperture straordinari per il 2 giugno

Notizia in breve

Per il 2 giugno, la provincia ha programmato l'apertura straordinaria dei musei gestiti dall’ente. La decisione riguarda tutti i siti museali di competenza provinciale e si applica esclusivamente alla giornata della Festa della Repubblica. Non sono previsti orari diversi rispetto alla normale apertura, ma solo l’apertura in via eccezionale per quella data. La misura mira a permettere ai visitatori di accedere ai musei senza obbligo di prenotazione o biglietto speciale.