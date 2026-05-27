Musei provinciali aperture straordinari per il 2 giugno
Per il 2 giugno, la provincia ha programmato l'apertura straordinaria dei musei gestiti dall’ente. La decisione riguarda tutti i siti museali di competenza provinciale e si applica esclusivamente alla giornata della Festa della Repubblica. Non sono previsti orari diversi rispetto alla normale apertura, ma solo l’apertura in via eccezionale per quella data. La misura mira a permettere ai visitatori di accedere ai musei senza obbligo di prenotazione o biglietto speciale.
La provincia ha disposto per martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, l'apertura straordinaria dei siti di sua gestione. Saranno aperti al pubblico il Castello Arechi e la Pinacoteca Provinciale di Salerno dalle 9.00 alle 17.00, mentre il Museo della Lucania Occidentale di Padula dalle 9.00. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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