Torna la Notte Europea dei Musei | aperture straordinarie e prezzo ridotto nei musei genovesi
Sabato 23 maggio si svolge la “Notte Europea dei Musei”, un evento che prevede aperture straordinarie di musei e ingressi a prezzo ridotto nelle città italiane e in altri paesi europei. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Nei musei genovesi, molte strutture saranno aperte fino a tarda sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le collezioni e le esposizioni in orari diversi rispetto al normale.
Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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