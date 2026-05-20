Torna la Notte Europea dei Musei | aperture straordinarie e prezzo ridotto nei musei genovesi

Sabato 23 maggio si svolge la “Notte Europea dei Musei”, un evento che prevede aperture straordinarie di musei e ingressi a prezzo ridotto nelle città italiane e in altri paesi europei. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Nei musei genovesi, molte strutture saranno aperte fino a tarda sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le collezioni e le esposizioni in orari diversi rispetto al normale.

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