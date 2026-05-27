Un muratore è morto dopo essere precipitato in un buco in un cantiere il 13 maggio 2021 a Verano. Dopo sette mesi, è deceduto a causa di un malore nella sua abitazione, dove era tornato in condizioni di salute molto gravi. La causa della caduta e le circostanze del malore sono al centro delle indagini in corso. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle eventuali responsabilità è stata resa nota.

Precipitato in un buco in un cantiere a Verano il 13 maggio del 2021 e morto 7 mesi dopo un malore nella sua abitazione dove era tornato in condizioni di salute rimaste molto delicate. Di questo infortunio sul lavoro che ha coinvolto Nazzareno Cristofalo, operaio di 58 anni di Verano, uno dei due imputati, R.C., 51 anni, di Ponte Oglio in provincia di Bergamo, non risponderà perché un gravissimo incidente stradale lo ha reso infermo di mente e ieri è stato assolto dal Tribunale di Monza. Resta un altro imputato, V.C., 55 anni, anche lui della Bergamasca, per cui la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muratore morto: "Trappola nel cantiere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio a Monserrato vicino Cagliari, muratore trovato morto in strada: ucciso con colpo di pistola al pettoNella notte a Monserrato, vicino a Cagliari, un uomo di 23 anni è stato trovato morto in strada con una ferita da arma da fuoco al petto.

Drammatico ritrovamento in mattinata: uomo morto nel cantiere del condominioNella mattinata di oggi, un uomo è stato trovato senza vita sotto l'impalcatura di un cantiere in un condominio situato in viale delle Nazioni, nel...