Omicidio a Monserrato vicino Cagliari muratore trovato morto in strada | ucciso con colpo di pistola al petto

Nella notte a Monserrato, vicino a Cagliari, un uomo di 23 anni è stato trovato morto in strada con una ferita da arma da fuoco al petto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio. La vittima era un muratore, e al momento non ci sono dettagli su eventuali testimoni o sospetti. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori verifiche.

Omicidio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari: un muratore di 23 anni è stato ucciso nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. Il giovane è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul luogo del delitto sono subito intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provato a lungo a rianimare il ragazzo, residente a Villacidro, senza riuscire a salvarlo. Avviate le indagini per risalire all’aggressore. L’area teatro dell’uccisione è stata transennata per permettere i rilievi tecnici. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio a Monserrato vicino Cagliari, muratore trovato morto in strada: ucciso con colpo di pistola al petto Notizie correlate Cagliari, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nel cuore della notteIl delitto a a Monserrato, in Sardegna: il giovane muratore di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto rivelatosi fatale. Cadavere trovato su un terreno a Bra: è un ragazzo ucciso con un colpo di pistolaIl corpo di un 25enne albanese, residente a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, su un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: cos'è successo; Delitto nella notte, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto; Omicidio a Monserrato: muratore di 23 anni ucciso da un colpo di pistola al petto; Omicidio a Monserrato, 23enne freddato con un colpo di pistola. Omicidio a Monserrato, 23enne freddato con un colpo di pistolaUn uomo di 23 anni è stato ucciso nella notte a Monserrato: muratore, residente a Villacidro, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul luogo dell'omicidio è in ... rainews.it Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistolaOmicidio nella notte a Monserrato. Un muratore di 23 anni del posto ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. L'allarme è scattato nelle ore notturne, attivando ... unionesarda.it Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola x.com Il 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo, lungo la Pedemontana. Nello schianto era morta la maestra 43enne Domenica Russo. Ora la Procura ha chiesto il processo per l’autista del bus per omicidio colp - facebook.com facebook