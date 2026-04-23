Violenza a Trento | 16enne condannato a 6 anni per lo stupro della fidanzata

Il Tribunale dei minorenni di Trento ha condannato un ragazzo di 16 anni a sei anni di reclusione per aver stuprato una ragazza di 14 anni lo scorso ottobre. La sentenza conclude il procedimento giudiziario avviato dopo l'episodio di violenza che ha coinvolto i due minorenni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, portando a una conclusione ufficiale del caso.

? Cosa sapere Il Tribunale dei minorenni di Trento condanna un sedicenne a sei anni di reclusione.. La sentenza chiude il caso dello stupro subito da una quattordicenne lo scorso ottobre.. Il Tribunale dei minorenni di Trento ha condannato un sedicenne a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, ponendo fine a un iter giudiziario durato dodici mesi iniziato dopo l’aggressione subita da una quattordicenne lo scorso ottobre in un locale della città. La sentenza, emessa lo scorso giovedì dal presidente Giuseppe Spadaro, chiude il caso che ha coinvolto Sara, la giovane vittima che aveva deciso di denunciare l’accaduto dopo essere stata aggredita nel bagno di un locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza a Trento: 16enne condannato a 6 anni per lo stupro della fidanzata Notizie correlate Condannato a dieci anni per lo stuproIl tribunale di Lodi ha condannato a 10 anni di reclusione, e a un risarcimento provvisionale di 10mila euro, un ex militare della Nigeria, 46enne,... Abusi su una 16enne dentro l'ufficio: "amico di famiglia" condannato per violenza sessualeIl giudice ha condannato un uomo di 60 anni, originario della Campania, a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Medico del lavoro arrestato per violenza sessuale; Verona, la Uil sull’ultima aggressione al Pronto Soccorso di Borgo Trento: problema grave e persistente ma ignorato; Basta violenza sugli arbitri: l'appello unitario delle Sezioni AIA del Friuli Venezia Giulia; Trento, arrestato medico del lavoro per violenza sessuale. Le accuse: Abusi durante una visita. Violenza a Trento, più agenti sul territorio ed attività per la cittadinanzaPiù agenti a controllo del territorio e un numero maggiore di attività aperte alla cittadinanza per presidiare aree come piazza Dante, la Portela e Santa Maria Maggiore a Trento. È quanto deciso dal ... ansa.it +++ Violenza sessuale di gruppo: assolti Lucarelli e Apolloni - facebook.com facebook #Lucarelli jr e #Apolloni assolti dall'accusa di violenza sessuale: ribaltata la sentenza di primo grado x.com