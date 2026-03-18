In Ucraina, la linea del fronte è sotto pressione e si scontrano le forze militari delle parti coinvolte. Kiev ha deciso di schierare il sistema missilistico SAMPT NG, annunciando l’invio di una batteria in territorio ucraino. La Francia ha comunicato questa decisione, specificando che il sistema di difesa aerea di nuova generazione sarà testato in azione nel contesto del conflitto.

La Francia sta per inviare i nuovi SAMPT da difesa aerea in Ucraina per testarli in combattimento, mentre la guerra d’attrito russa si concentra tra Pokrovsk e Kramatorsk La Francia ha annunciato che una batteria del sistema missilistico da difesa aerea di nuova generazione SAMPT NG verrà mandata in Ucraina per essere testata in combattimento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, dopo i recenti colloqui col presidente francese Emmanuel Macron, che l'Ucraina riceverà il nuovo sistema quest'anno e ne verificherà la capacità di intercettare i missili balistici, aggiungendo che Kiev desidera un accesso prioritario qualora il sistema si dimostri efficace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ucraina, la linea del fronte brucia: ecco i punti dove si decide la guerra. Kiev si scherma col sistema SAMP/T NG

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