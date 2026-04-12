Ucraina-Russia Kiev e Mosca si accusano | violata la tregua di Pasqua

Durante le festività di Pasqua, in Ucraina, la tregua annunciata è durata soltanto poche ore, trasformandosi rapidamente in un’altra occasione di scontri tra le parti coinvolte. Entrambe le fazioni si sono accusate reciprocamente di aver violato l’accordo, senza che si registrassero interventi esterni o chiarimenti ufficiali sulle responsabilità. La situazione rimane tesa e senza segnali di un immediato ritorno alla calma.

(Adnkronos) – La tregua di Pasqua in Ucraina è durata poche ore prima di trasformarsi in un nuovo fronte di accuse incrociate. Secondo Kiev e Mosca, il cessate il fuoco sarebbe stato violato migliaia di volte lungo tutta la linea del fronte di oltre 1.200 km, riaccendendo la tensione nel conflitto. In particolare l'esercito ucraino ha.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di PasquaMosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua per la Pasqua ortodossa. Scatta la tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma Mosca accusa Kiev: «Violato subito il cessate il fuoco»Il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì 9 aprile dal presidente Vladimir Putin e accettato da Volodymyr...