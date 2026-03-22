Moto gp Brasile sfida Ducati-Aprilia | favoriti strategie e orari tv

Il 21 marzo 2026 si svolge a Goiania, in Brasile, una gara di MotoGP sul tracciato inedito che torna nel campionato dopo 37 anni. La sfida vede protagoniste le squadre Ducati e Aprilia, considerate tra le favorite della corsa. Gli orari della gara saranno trasmessi in diretta televisiva, portando gli appassionati di motori davanti ai propri schermi. La competizione si presenta come un evento dal grande interesse per gli spettatori.

Goiania, 21 marzo 2026 – Sul tracciato inedito di Goiania, che torna nel motomondiale dopo 37 anni, può succedere di tutto. Anche che si formi una buca in uscita dall’ultima curva. Così, dopo il diluvio di venerdì, con un primo ritardo sul programma, anche al sabato si è dovuto attendere più di sessanta minuti per ‘rappezzare’ uno squarcio che si era aperto sull’asfalto a causa di una infiltrazione d’acqua. La Sprint Race ha potuto prendere il via ben un’ora dopo rispetto ai programmi, ma ha mantenuto le attese con due Ducati in fuga e due Aprilia a inseguire: questi sembrano i valori in campo. Il gp domenicale è un affare tra Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, con Marco Bezzecchi che non ha ancora trovato il completo feeling ma può candidarsi per il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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