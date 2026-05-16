Sub morti alle Maldive recuperato solo il corpo del capobarca | sospesa la licenza alla nave degli italiani

Nelle Maldive, un incidente durante un’immersione ha causato la morte di cinque italiani. Solo il corpo del capobarca è stato recuperato, mentre la nave degli italiani ha visto sospesa la sua licenza. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, senza fornire ancora dettagli sulle cause dell’incidente. La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi sui controlli e sulle procedure di sicurezza adottate durante l’escursione subacquea. La vicenda è ancora in fase di sviluppo e le indagini continuano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui