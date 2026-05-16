Sub morti alle Maldive recuperato solo il corpo del capobarca | sospesa la licenza alla nave degli italiani
Nelle Maldive, un incidente durante un’immersione ha causato la morte di cinque italiani. Solo il corpo del capobarca è stato recuperato, mentre la nave degli italiani ha visto sospesa la sua licenza. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, senza fornire ancora dettagli sulle cause dell’incidente. La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi sui controlli e sulle procedure di sicurezza adottate durante l’escursione subacquea. La vicenda è ancora in fase di sviluppo e le indagini continuano.
Restano molte le domande sull’incidente alle Maldive costato la vita a cinque italiani durante un’immersione in una grotta. Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto mentre è ancora in corso il recupero dei corpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sub Morti alle Maldive Recuperato il Primo Corpo
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