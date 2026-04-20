De Bruyne è solo un disturbo l’ex Napoli è convinto | che accusa alla dirigenza!

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha espresso una critica forte nei confronti dell'acquisto di Kevin De Bruyne, definendolo “solo un disturbo”. La sua opinione si è concentrata sull'intervento della dirigenza nel mercato e sulla decisione di portare il centrocampista belga in squadra. La presa di posizione è arrivata in un contesto di discussione più ampia sulle scelte fatte dalla società sportiva.

L’ex dirigente del Napoli, Pierpaolo Marino, ha contestato in maniera piuttosto forte l’acquisto di Kevin De Bruyne. Nel corso de “I Bello del Calcio”, ha avvalorato la sua tesi spiegando la conseguente “decentralizzazione” di Scott McTominay dopo l’acquisto di un calciatore come lui, non nel pieno della sua carriera. In questa stagione qualcosa non ha funzionato nello scacchiere del Napoli. Oltre agli infortuni, mister Conte non è riuscito a trovare soluzioni giuste ad alcune situazioni, di cui i Fab Four sono l‘idea tattica più criticata. Ma qual è stato il vero problema? Secondo Pierpaolo Marino, intervenuto a “Il Bello del Calcio” su...🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “De Bruyne è solo un disturbo”, l’ex Napoli è convinto: che accusa alla dirigenza! DE BRUYNE È IN FORMA#napoli #debruyne #seriea #conte #calcio Notizie correlate Leggi anche: De Bruyne via da Napoli, c’è una certezza: Romano ne è convinto Leggi anche: De Bruyne – Napoli, il futuro è segnato: la dirigenza l’ha comunicato al giocatore Contenuti e approfondimenti Mele: De Bruyne non messo in condizione! Non c'è gioco, Conte gerarchico...Se Conte desse disponibilità a restare, De Laurentiis lo confermerebbe senza esitazioni. Però non può prendersela con la stampa per un articolo o un commento: ognuno fa il proprio lavoro. Il problema ... tuttonapoli.net Fabbroni difende De Bruyne: Un calo è fisiologico dopo un infortunio lungo!All'inizio è sembrato in grado di fare cose veramente notevoli, ma poi c'è un calo che non alleni, non riesci nemmeno a prevederlo ... tuttonapoli.net