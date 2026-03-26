Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deciso di revocare le deleghe all’amministratore delegato e di sospenderlo da tutti gli incarichi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda sia il ruolo di amministratore delegato che altri eventuali compiti ricoperti all’interno della banca. La comunicazione è arrivata a seguito di una riunione del consiglio.

Dopo che l'ad ha scelto di candidarsi con una lista di minoranza contro Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione lo ha sospeso da tutti gli incarichi. Compreso quello di direttore generale della banca Oltre il processo a Lovaglio. Le sfide di Mps per convincere il mercato sulla partita centrale del risiko bancario Il cda di Monte dei Paschi di Siena ha revocato le deleghe all’ad Luigi Lovaglio e lo ha sospeso da tutti gli incarichi compreso quello di direttore generale della banca. La gestione delle attività ordinarie è stata assegnata temporaneamente al vice direttore Maurizio Bai. La scelta arriva al termine di un duro confronto tra Lovaglio e i consiglieri che lo hanno escluso dalla lista dei candidati per il rinnovo del board dell’istituto per il prossimo triennio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il colpo del cda di Mps a Lovaglio: via le deleghe

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