Giovedì si terrà il primo consiglio di amministrazione di Mps dopo l’elezione avvenuta nell’assemblea della settimana precedente, che ha visto la vittoria inaspettata della lista di Plt Holding. Questo rappresenta il primo incontro del nuovo consiglio eletto dopo il rinnovo dei membri. La riunione si svolge in un momento di cambiamenti per la banca, con il ritorno di un amministratore delegato alla guida.

Nuovo round sul fronte Mps: giovedì si riunisce il nuovo cda eletto al termine dell’assemblea della settimana scorsa con la vittoria, a sorpresa, della lista di Plt Holding. All’ordine del giorno l’assegnazione delle deleghe al nuovo amministratore delegato, la nomina del presidente e dei due vice oltre alla costituzione dei comitati endoconsiliari. La lista di Plt Holding, che ha sconfitto quella del cda uscente, ha già indicato Luigi Lovaglio per l’incarico di amministratore delegato e Cesare Bisoni per quello di presidente, che succederà a quello attuale, Nicola Maione, che ha ritirato la sua candidatura. In questi giorni, i consiglieri di Plt Holding e della lista del board stanno verificando la possibilità di un’intesa sulle decisioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, primo cda dopo il ritorno di Lovaglio

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