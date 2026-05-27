Mozione in Regione sul Cpr scontro tra maggioranza e opposizione | salta la discussione

Notizia in breve

Nella recente seduta del Consiglio regionale della Campania, la discussione sulla mozione riguardante il Cpr di Castel Volturno è stata interrotta a causa di un conflitto tra maggioranza e opposizione. La seduta si è conclusa senza un voto sulla questione, poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo. La discussione sul tema è stata sospesa, e non sono stati adottati provvedimenti o decisioni ufficiali durante l'incontro.