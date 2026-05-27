Mozione in Regione sul Cpr scontro tra maggioranza e opposizione | salta la discussione

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella recente seduta del Consiglio regionale della Campania, la discussione sulla mozione riguardante il Cpr di Castel Volturno è stata interrotta a causa di un conflitto tra maggioranza e opposizione. La seduta si è conclusa senza un voto sulla questione, poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo. La discussione sul tema è stata sospesa, e non sono stati adottati provvedimenti o decisioni ufficiali durante l'incontro.

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È scontro politico sul tema del Cpr a Castel Volturno nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale della Campania. La discussione in Aula ha messo in evidenza una profonda frattura tra maggioranza e opposizione, con il centrodestra che ha deciso di interrompere il confronto, alimentando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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