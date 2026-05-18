Prove di unità per il Nodo di Perugia tra opposizione e maggioranza Mozione unica fondamentale per velocizzare i tempi

A Perugia si registrano segnali di avvicinamento tra opposizione e maggioranza riguardo al Nodo stradale. Durante una riunione, è stata proposta una mozione unica che mira a accelerare i lavori, con l’obiettivo di semplificare le procedure. L’assessore locale ha confermato che la maggioranza è disposta a sostenere un documento condiviso sull’opera, in risposta alle richieste di alcuni esponenti politici. La discussione prosegue con l’intento di trovare un’intesa sulla questione.

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