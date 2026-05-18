Prove di unità per il Nodo di Perugia tra opposizione e maggioranza Mozione unica fondamentale per velocizzare i tempi

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia si registrano segnali di avvicinamento tra opposizione e maggioranza riguardo al Nodo stradale. Durante una riunione, è stata proposta una mozione unica che mira a accelerare i lavori, con l’obiettivo di semplificare le procedure. L’assessore locale ha confermato che la maggioranza è disposta a sostenere un documento condiviso sull’opera, in risposta alle richieste di alcuni esponenti politici. La discussione prosegue con l’intento di trovare un’intesa sulla questione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"L’assessore De Rebotti aveva risposto dichiarando la disponibilità della maggioranza ad accogliere una mozione condivisa sull’opera. Ora sarà importante verificare se alle parole seguiranno i fatti e se la maggioranza manterrà concretamente gli impegni assunti in Aula. L’area del perugino soffre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Prove di unità per il Nodo di Perugia tra opposizione e maggioranza. "Unità fondamentale per velocizzare i tempi""L’assessore De Rebotti aveva risposto dichiarando la disponibilità della maggioranza ad accogliere una mozione condivisa sull’opera.

Nodo di Perugia, i trasportatori della Cisl dicono sì: "Opera fondamentale per tutta la regione"“Abbiamo da sempre sostenuto la necessità di procedere con l’opera senza soluzioni tampone o ridimensionamenti poiché il nodo rappresenta una...

Prove di disgelo Schlein-Prodi. La leader: Unità per vincereROMA – Hanno un rapporto molto franco e diretto Romano Prodi ed Elly Schlein. Il professore ha una visione del centrosinistra molto larga e onnicomprensiva. La segretaria del Pd ha un’impostazione più ... repubblica.it

Meloni-Macron, le prove di unità in vista del vertice con Trump. Ma sulle truppe a Kiev restano le distanzeProve di unità. Nonostante le distanze. Si presenteranno compatti, i leader europei oggi alla Casa Bianca. Per alzare uno scudo attorno a Volodymyr Zelensky. E provare a impedire che il possibile ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web