Prove di unità per il Nodo di Perugia tra opposizione e maggioranza Mozione unica fondamentale per velocizzare i tempi
A Perugia si registrano segnali di avvicinamento tra opposizione e maggioranza riguardo al Nodo stradale. Durante una riunione, è stata proposta una mozione unica che mira a accelerare i lavori, con l’obiettivo di semplificare le procedure. L’assessore locale ha confermato che la maggioranza è disposta a sostenere un documento condiviso sull’opera, in risposta alle richieste di alcuni esponenti politici. La discussione prosegue con l’intento di trovare un’intesa sulla questione.
"L’assessore De Rebotti aveva risposto dichiarando la disponibilità della maggioranza ad accogliere una mozione condivisa sull’opera. Ora sarà importante verificare se alle parole seguiranno i fatti e se la maggioranza manterrà concretamente gli impegni assunti in Aula. L’area del perugino soffre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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