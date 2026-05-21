Regione la discussione urgente sul caso Flotilla del centrosinistra salta | Inaccettabile le richieste anti-Israele
In una riunione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, prevista per discutere una mozione urgente a sostegno della Missione Flotilla, la questione non è stata affrontata. La discussione era incentrata sulle azioni di Israele che hanno impedito il passaggio delle imbarcazioni pro-Palestina, ma è stata improvvisamente interrotta. La mozione mirava a manifestare solidarietà, ma l'assemblea ha deciso di non proseguire, lasciando irrisolto il dibattito sulla questione.
Salta la discussione, in Assemblea Legislativa dell'Umbria, della mozione urgente sulla solidarietà alla Missione Flotilla dopo l'ennesimo blocco delle imbarcazioni pro-Palestina da parte di Israele. Il testo presentato da Ricci di Sinistra e Verdi, con il supporto di tutto il centrosinistra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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