Regione la discussione urgente sul caso Flotilla del centrosinistra salta | Inaccettabile le richieste anti-Israele

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una riunione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, prevista per discutere una mozione urgente a sostegno della Missione Flotilla, la questione non è stata affrontata. La discussione era incentrata sulle azioni di Israele che hanno impedito il passaggio delle imbarcazioni pro-Palestina, ma è stata improvvisamente interrotta. La mozione mirava a manifestare solidarietà, ma l'assemblea ha deciso di non proseguire, lasciando irrisolto il dibattito sulla questione.

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Salta la discussione, in Assemblea Legislativa dell'Umbria, della mozione urgente sulla solidarietà alla Missione Flotilla dopo l'ennesimo blocco delle imbarcazioni pro-Palestina da parte di Israele. Il testo presentato da Ricci di Sinistra e Verdi, con il supporto di tutto il centrosinistra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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