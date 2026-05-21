Regione la discussione urgente sul caso Flotilla del centrosinistra salta | Inaccettabile le richieste anti-Israele

In una riunione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, prevista per discutere una mozione urgente a sostegno della Missione Flotilla, la questione non è stata affrontata. La discussione era incentrata sulle azioni di Israele che hanno impedito il passaggio delle imbarcazioni pro-Palestina, ma è stata improvvisamente interrotta. La mozione mirava a manifestare solidarietà, ma l'assemblea ha deciso di non proseguire, lasciando irrisolto il dibattito sulla questione.

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