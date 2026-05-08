Protocollo sulla movida comitato residenti | Incontro proficuo con i sindaco

Si è svolto recentemente un incontro tra l’avvocato Emilio Graziuso, rappresentante dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore”, e un gruppo di 51 residenti del centro storico. L’incontro si è tenuto in un clima di cordialità e collaborazione, con l’obiettivo di discutere il nuovo protocollo sulla movida. Presenti anche il sindaco e altri rappresentanti istituzionali, che hanno ascoltato le proposte e le preoccupazioni espresse dai residenti.

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Si è svolto in un clima di grande cordialità, reciproca apertura ed approccio costruttivo l’incontro tra l’avvocato Emilio Graziuso, presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, che rappresenta il Comitato “Civilmente in Centro” e 51 residenti del centro storico, ed il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Verso il referendum sulla giustizia, incontro del comitato "Giusto dire no" con il magistrato Cesare ParodiIn vista del referendum del 22 e 23 marzo, il comitato “Giusto dire No” promuove un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. Montechiarugolo, incontro del Comitato per il no al referendum sulla giustiziaIl comitato per il No di Montechiarugolo al Referendum sulla Giustizia comunca le proprie iniziative:• Mercoledì 25 febbraio ore 20. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Protocollo sulla movida, comitato residenti: Incontro proficuo con i sindaco; Movida in centro, accordo vicino: Un protocollo per salvare l’estate basato su regole e tolleranza; Movida in centro storico, residenti e Comune aprono il dialogo: verso un'intesa. Movida in centro, accordo vicino: «Un protocollo per salvare l’estate basato su regole e tolleranza»Obiettivo: un protocollo temporaneo che salvi l’estate e consenta, a settembre, di mettere a punto eventuali, ulteriori correttivi. Il vertice con ... quotidianodipuglia.it Comitati anti movida. Il sindaco ci ignora ci resta solo la leggeLe ordinanze servono alla giunta per proteggersi dai ricorsi, faremo più controlli All’indomani delle parole del sindaco sulle movida - «Credo che le ordinanze servano fino a un certo punto. L’equilib ... ilgiornale.it Ignazio La Russa. . L’applauso dell’Aula del Senato della Repubblica Francese al protocollo di Cooperazione con il Senato italiano. facebook Sicurezza idraulica e idrogeologica, firmato un protocollo d’intesa tra enti e istituzioni del territorio x.com