Divertimento in spiaggia e diritto al riposo | c' è un libro che intreccia movida residenti e istituzioni

Un nuovo libro affronta il tema della convivenza tra divertimento in spiaggia e diritto al riposo dei residenti. Scritto da un notaio in pensione, il testo si basa sull’esperienza personale dell’autore e analizza il rapporto tra movida, istituzioni e cittadini. Il volume si propone di mettere in luce le dinamiche tra attività di intrattenimento notturno e le esigenze di chi vive stabilmente vicino alle aree di svago, aprendo così una riflessione sulla gestione di spazi pubblici e diritti di tutti.

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