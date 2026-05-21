Divertimento in spiaggia e diritto al riposo | c' è un libro che intreccia movida residenti e istituzioni
Un nuovo libro affronta il tema della convivenza tra divertimento in spiaggia e diritto al riposo dei residenti. Scritto da un notaio in pensione, il testo si basa sull’esperienza personale dell’autore e analizza il rapporto tra movida, istituzioni e cittadini. Il volume si propone di mettere in luce le dinamiche tra attività di intrattenimento notturno e le esigenze di chi vive stabilmente vicino alle aree di svago, aprendo così una riflessione sulla gestione di spazi pubblici e diritti di tutti.
‘Come divertirsi esercitando la sovranità popolare sul demanio marittimo’. E’ il titolo del libro di Resede Ferioli, notaio in pensione, classe 1938, che parte dall’esperienza personale per aprire una riflessione molto più ampia: il delicato rapporto ed equilibrio tra l’intrattenimento notturno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook
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