Movida nuove regole su alcolici e contrasto agli abusivi | si allontana la chiusura anticipata dei locali

A Palermo sono in arrivo nuove regole per la movida, con norme più restrittive su alcolici e contrasto agli abusivi. Tuttavia, nell’ordinanza prevista entro il fine settimana, non è prevista la chiusura anticipata dei locali, richiesta dal prefetto. Le disposizioni stabiliscono limitazioni e controlli per le attività notturne, ma non includono misure di chiusura anticipata. La decisione finale sarà comunicata attraverso il testo ufficiale dell’ordinanza.

Nuove regole per la movida a Palermo. Ma nell'ordinanza in arrivo entro il prossimo fine settimana, al momento non figura la chiusura anticipata dei locali, chiesta dal prefetto Massimo Mariani. "La questione è ancora sul tavolo", commenta l'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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