Movida nuove regole per i locali | chiusura entro le 2

A Marcianise sono state introdotte nuove norme per la movida, stabilendo che i locali devono chiudere entro le 2 di notte. Il commissario prefettizio ha firmato un’ordinanza che modifica gli orari di chiusura, le modalità di vendita e consumo di alcolici, e regolamenta anche la diffusione della musica nei locali. Le nuove disposizioni sono state adottate per gestire meglio la vita notturna in città.

Non si potranno servire alcolici in contenitori di vetro dopo le 22:30 e particolare attenzione al 'disturbo' della musica Nuove regole per la movida a Marcianise. Il commissario prefettizio ha imposto, con apposita ordinanza, nuove disposizioni che regolano gli orari di chiusura dei locali e le modalità di vendita e consumo delle bevande alcoliche, oltre alla diffusione della musica. Il provvedimento punta a tutelare la salute pubblica, garantire la quiete dei residenti e rafforzare la sicurezza urbana. Le nuove regole resteranno valide fino al 13 giugno, per un periodo complessivo di tre mesi. L’ordinanza stabilisce che tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno chiudere alle 2 di notte, tutti i giorni della settimana. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: I locali della movida di Firenze a rischio chiusura dopo Crans Montana Leggi anche: Era a rischio chiusura. Mercato ambulanti. Le nuove regole Pattaya nightlife pauses under election-related alcohol restrictions Aggiornamenti e notizie su Movida nuove regole per i locali... Temi più discussi: Movida, nuove regole per piazza Bellini; Comune, associazioni e consumatori definiscono le nuove regole per una movida più equilibrata; Nuova ordinanza movida a Napoli: il piano per piazza Bellini; Taranto, incontro sulla movida responsabile: al lavoro per nuove regole su orari e rumori. Movida, nuove regole per i locali: chiusura entro le 2Non si potranno servire alcolici in contenitori di vetro dopo le 22:30 e particolare attenzione al 'disturbo' della musica ... casertanews.it Movida in via Cambini, i commercianti: Regole rispettate e deflusso controllatoLa movida di via Cambini continua a far discutere in città. Se da una parte i residenti segnalano da tempo problemi legati ai rumori notturni e alla presenza di molte persone in strada nelle ore più ... livornopress.it Il blitz della polizia di Stato nel quartiere universitario e della movida facebook