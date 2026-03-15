Il Tar ha confermato la legittimità della chiusura anticipata dei locali notturni a Cinquale, respingendo in parte il ricorso presentato contro l’ordinanza che limitava l’apertura dalle 2 alle 7 del mattino. I soggetti che si opponevano all’ordinanza, emessa dall’ex sindaco, avevano chiesto di annullarla, ma la richiesta è stata respinta, lasciando invariata la misura restrittiva.

Si erano opposti all’ ordinanza che limitava l’apertura degli esercizi commerciali dalle 2 alle 7 del mattino per ragioni di pubblica sicurezza: il Tar respinge in parte il ricorso e fa ’cadere’ la parte dove viene chiesto l’annullamento dell’ordinanza dell’ex sindaco Gianni Lorenzetti. Respinta anche la richiesta risarcitoria del bar a due passi dal mare, nel quartiere dove da giugno a settembre ’vive’ la movida. Siamo nell’estate del 2025: il primo cittadino firma l’ordinanza del 23 giugno ’Limitazione orario di aprtura ubicate al Cinquale dal 27 giugno al 15 settembre dalle 2,30 alle 7’. Il ricorrente si oppone e porta in giudizio il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ordinanza anti movida. Il Tar conferma la legittimità della chiusura anticipata nei locali notturni di Cinquale

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