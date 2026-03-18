Domenica 22 marzo 2026 si terrà il Gran Premio del Brasile di MotoGP a Rio de Janeiro, segnando il ritorno della gara dopo 22 anni e 34 anni dalla sua ultima edizione. Valentino Rossi ha vinto il suo quarto successo in questa pista, mentre il circuito brasiliano ha visto diverse statistiche e curiosità legate alle gare passate. La corsa rappresenta una tappa importante per il campionato di questa stagione.

Domenica 22 marzo 2026 assisteremo alla rinascita del Gran Premio del Brasile di MotoGP. L’appuntamento risorge de facto dopo 22 anni e de jure addirittura dopo 34. Il motivo della distinzione è rappresentato dalla dinamica che dal 1995 al 2004 si sia corsa una gara in terra brasiliana, denominata però “ GP di Rio de Janeiro ”. Andiamo con ordine. Quest’anno si correrà a Goiania, capoluogo del Goias, stato federato situato nel cuore del Brasile. Qui è edificato un autodromo, intitolato alla memoria di Ayrton Senna, che dal 1987 al 1989 ospitò le prime tre edizioni dell’evento. Il contesto era tuttavia inadeguato già per gli standard dell’epoca e dovette subire due cancellazioni (1990 e 1991). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Brasile 2026: numeri, statistiche, curiosità. Valentino Rossi calò il poker, ma a Rio de Janeiro!

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