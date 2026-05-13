Dal 15 al 17 maggio si terrà il Gran Premio di Catalogna di MotoGP al circuito di Montmelò, situato sulle colline a nord di Barcellona. La gara di quest’anno segue le sette vittorie consecutive di Valentino Rossi, un record che non è stato più eguagliato da altri piloti. Le statistiche del weekend mostrano che nessun altro pilota ha raggiunto un numero analogo di successi in questa gara.

Il weekend del 15-17 maggio sarà dedicato al Gran Premio di Catalogna di MotoGP, che come di consueto si disputerà al Montmelò, l’autodromo edificato sulle colline a settentrione di Barcellona. La pista è ormai palcoscenico abituale per il Motomondiale dal 1992, nonostante questo appuntamento sia ufficialmente nato nel 1996. In precedenza, dal 1992 al 1995, si era difatti utilizzato l’escamotage della denominazione di “ GP d’Europa ” per consentire alla pista di essere inserita nel calendario. Non va inoltre dimenticato come, nel 2024, il Montmelò abbia recuperato l’atto conclusivo della stagione dopo la rinuncia di Valencia a causa della devastante alluvione che aveva colpito la regione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Catalogna 2026. Nessun serial winner dopo le 7 meraviglie di Valentino Rossi

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