MotoGP Michele Pirro torna dopo tre anni al Mugello in sostituzione di Alex Marquez
Michele Pirro torna a gareggiare al Mugello dopo tre anni, sostituendo l’infortunato Alex Marquez. L’incidente che ha coinvolto Marquez ha causato il suo stop, e Pirro prenderà il suo posto. La gara si svolge nel circuito toscano, dove Pirro ha già corso in passato. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della sostituzione o sulle condizioni di Marquez.
In attesa di recuperare l’infortunato Alex Marquez dopo il terribile incidente avvenuto a Barcellona, il team Gresini si presenterà questo fine settimana al Mugello con Michele Pirro al fianco del titolare Fermin Aldeguer per affrontare il Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. La squadra faentina ha ufficializzato la decisione di schierare il collaudatore pugliese della Ducati al posto del più giovane dei fratelli Marquez, costretto a saltare almeno i prossimi due round in calendario dopo essersi operato per la frattura alla clavicola destra e la frattura alla vertebra C7 rimediate durante il GP di Catalogna del 17 maggio al Montmelò. 🔗 Leggi su Oasport.it
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