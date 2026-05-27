motogp michele pirro torna dopo tre anni al mugello in sostituzione di alex marquez

Notizia in breve

Michele Pirro torna a gareggiare al Mugello dopo tre anni, sostituendo l’infortunato Alex Marquez. L’incidente che ha coinvolto Marquez ha causato il suo stop, e Pirro prenderà il suo posto. La gara si svolge nel circuito toscano, dove Pirro ha già corso in passato. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della sostituzione o sulle condizioni di Marquez.