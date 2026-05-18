Alex Marquez dimesso dopo l'operazione per l'incidente in MotoGP a Barcellona | non si sa quando torna in pista

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez è stato dimesso dall’ospedale dopo l’intervento chirurgico a seguito dell’incidente durante una gara di MotoGP a Barcellona. L’intervento sulla frattura alla clavicola destra si è concluso con successo, ma una lesione residua alla vertebra C7, considerata non operabile, complica i tempi di recupero. Attualmente non è stato ancora stabilito quando il pilota potrà tornare in pista, poiché la riabilitazione dipende dall’evoluzione della lesione vertebrale.

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Lo spagnolo è stato operato con successo per la riduzione della frattura alla clavicola destra ma una lesione residua alla vertebra C7, giudicata non operabile, rende ancora incerti i tempi della riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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