Alex Marquez dimesso dopo l'operazione per l'incidente in MotoGP a Barcellona | non si sa quando torna in pista
Alex Marquez è stato dimesso dall’ospedale dopo l’intervento chirurgico a seguito dell’incidente durante una gara di MotoGP a Barcellona. L’intervento sulla frattura alla clavicola destra si è concluso con successo, ma una lesione residua alla vertebra C7, considerata non operabile, complica i tempi di recupero. Attualmente non è stato ancora stabilito quando il pilota potrà tornare in pista, poiché la riabilitazione dipende dall’evoluzione della lesione vertebrale.
Lo spagnolo è stato operato con successo per la riduzione della frattura alla clavicola destra ma una lesione residua alla vertebra C7, giudicata non operabile, rende ancora incerti i tempi della riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Marc Márquez MUY ENFADADO explicando el incidente con Pedro Acosta.
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Alex Marquez è stato dimesso dopo l’operazione alla clavicola destra in seguito al terribile incidente di Barcellona. Restano però le preoccupazioni per la lesione alla vertebra C7, giudicata non operabile, mentre i tempi del rientro in pista sono ancora un’inco facebook
Operazione riuscita per Alex Marquez! Gli è stata inserita una placca per la frattura alla clavicola, nel pomeriggio sarà dimesso dall’ospedale x.com
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