MotoGP Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona Nel mirino un possibile rientro al Mugello

Dopo una caduta durante la Sprint del Gran Premio di Francia a Le Mans, il pilota ha subito un doppio intervento chirurgico. I primi report ufficiali indicano che l’operazione è andata a buon fine. La squadra Ducati ha annunciato che non sostituirà il pilota a Barcellona, puntando invece a un possibile rientro al Mugello. La situazione resta sotto osservazione mentre si attende il recupero completo.

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Segui

Ha avuto esito positivo in base ai primi report ufficiali il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Marc Marquez dopo la brutta caduta avvenuta nel corso della Sprint del Gran Premio di Francia 2026 a Le Mans. Operatosi con successo con successo al piede e alla spalla, il nove volte campione iridato ha già cominciato il suo percorso di recupero ma sicuramente non sarà presente questo weekend a Barcellona per il sesto round della stagione. Il team ufficiale della Ducati verrà rappresentato al Montmelò da un solo pilota, Francesco Bagnaia, infatti Marc non verrà sostituito almeno per l’appuntamento catalano del Mondiale MotoGP.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona. Nel mirino un possibile rientro al Mugello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGP Barcellona: Alex Marquez trionfa, crisi Ducati per Marc e Pecco? Cosa sapere Alex Marquez vince il Gran Premio di MotoGP a Barcellona guidando la Ducati Gresini. Leggi anche: Marc Marquez avvisa Ducati: decisione MotoGP fino al 2028 in arrivo. Temi più discussi: MotoGP, Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona; La Ducati non sostituirà Marc Márquez al Barcellona.; MotoGP | Ufficiale: Ducati non sostituirà Márquez a Barcellona, si spera nel recupero per il Mugello; La Ducati ha deciso: Marc Marquez, infortunatosi nella caduta a Le Mans, non sarà sostituito nel weekend di Barcellona. #MotoGP Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona x.com MotoGP | GP Le Mans, caduta per Marc Marquez: frattura metatarso piede destro [VIDEO] reddit MotoGP, Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona. Nel mirino un possibile rientro al MugelloHa avuto esito positivo in base ai primi report ufficiali il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Marc Marquez dopo la ... oasport.it MotoGP: Ducati conferma, Marc Marquez non verrà sostituito in CatalognaIl Ducati Lenovo Team ha confermato che Marc Marquez, operato con successo dopo la caduta nella sprint del Gran Premio di Francia, non verrà sostituito nel weekend in arrivo che vedrà in calendario il ... napolimagazine.com