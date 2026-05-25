Marc Marquez ha effettuato un test al Mugello in vista del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Giovedì sarà deciso se potrà partecipare alla gara. La sua presenza dipende dai risultati delle valutazioni mediche e dei test effettuati sul circuito. Non sono stati resi noti dettagli sui segnali ricevuti dal team medico. La decisione finale verrà comunicata prima dell’inizio del fine settimana di gara.

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, Marc Marquez sta facendo di tutto per tornare in azione in concomitanza con il fine settimana del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il campione del mondo in carica riuscirà a fare il suo ritorno in gara sul tracciato del Mugello? Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, lo spagnolo ci sarà in Toscana e cercherà davvero di salire in moto di nuovo. Come procederà l’iter del pilota del team Ducati Factory? Il nativo di Cervera, come anticipato da Motorsport.com, avrà in programma di sottoporsi questa stessa settimana ad una visita medica con i medici di fiducia e, se l’esito sarà positivo, potrà salire su una moto da strada per valutare le sue condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez prova il rientro al Mugello. Giovedì saprà se avrà l’ok

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